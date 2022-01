Kurzfilmreihe "Voll Energie im Steirischen Vulkankland" porträtierte nun das Thaller Center in Feldbach.

FELDBACH. Bis zum Jahr 2025 will man im Steirischen Vulkanland ja 100 Prozent der Wärme, 100 Prozent des Treibstoffs für die Mobilität und 100 Prozent der nötigen Elektrizität in der Region selbst, dezentral und nachhaltig erzeugen. Beispiele wie man es schaffen kann, zeigt man im Rahmen der Kurzfilmreihe "Voll Energie im Steirischen Vulkanland" auf.



Von Sonnenstrom bis E-Mobilität

Zuletzt sprach Romana Gerger von der Lokalen Energieagentur im Thaller Center in Feldbach mit Stefan Thaller unter anderem über Sonnenstrom, energieeffiziente Beleuchtung und E-Mobilität.

Zu sehen ist das Video auf YouTube und der Website der Lokalen Energieagentur.