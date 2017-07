Ein Leben am Limit beim Rodeo

21.07.2017, 15:38 Uhr

Über Stock und Stein

Abenteuer pur

Gemeinsam mit bzw. in ihrem 30-jährigen Mercedes Benz 300 haben sie als Team "Los Longo" am diesjährigen "Pothole Rodeo" teilgenommen. Dabei waren die Teilnehmer eine Woche lang durch elf verschiedene Länder unterwegs. Knapp 4.000 Kilometer wurden zurückgelegt.Die Route führte Sohar und Ridisser über abenteuerliche Bergpässe, durch die größten Metropolen am Balkan, zu den verlassensten Gegenden in der Provinz und an herrlich kristallklare Bergseen. Im Mittelpunkt stand nicht die schnellste Zeit – das Ziel lautete durchzukommen und möglichst viele Abenteuer zu erleben.Teilnahmeberechtigt war übrigens im Prinzip jeder, der ein mindestens 20 Jahre altes Gefährt aufweisen konnte, das in der Anschaffung mit mehr als 500 Euro gekostet hat."Dies ist kein leichtes Unterfangen", so Martin Sohar zu den Kriterien in Sachen Automobil. Dieses, der Mercedes Benz 300, war auf der Tour ein verlässlicher Partner. Nur der eigene Navigationssinn ging kurz verloren. Der ungeplante Abstecher auf eine Alm brachte dann aber einen spaßigen Kaffeeklatsch mit Einheimischen mit sich. Auch nächstes Jahr hat das Team "Los Longo" wieder vor, am "Pothole Rodeo" teilzunehmen. Der Spaßfaktor hat das abenteuerlustige Duo überzeugt.