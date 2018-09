Winzerzug Klöch 2018

24.09.2018, 02:22 Uhr

Tausende Zaungäste folgten den fast 40 unterschiedlich gestalteten Festwagen, entlang vom Winzerzug.Beim Klöcher Winzerzug wurde die 20-Jährige Partnerschaft, mit der Gemeinde Muhr im Lungau gefeiert.Auch beim letzten Winzerzug, war die Partnergemeinde schon mit ihrem Samson in Klöch dabei.Den ersten Winzerzug hat es in Klöch bereits 1931 gegeben. Die Umzüge gerieten in Vergessenheit und erst im Jahr 1978 wurde die Idee wiederbelebt.Den Gästen wurden südsteirische Schmankerl aus dem Traminerland, inmitten der Klöcher Weinberge serviert.