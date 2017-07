Lödersdorf: Volksschüler helfen Bulgariens Kindern

26.07.2017, 13:45 Uhr

Die Schüler sowie deren Eltern hatten die Waren und Güter gespendet. Auch die Tankstelle Lödersdorf, die Papierverarbeitungs-GmbH Kliemstein in Feldbach sowie das Lebensmittelgeschäft Fürpaß in Gnas hatten die Aktion unterstützt.Das Kinderdorf in Bulgarien betreut unter der Leitung von Monika Atanasova 60 Kinder.