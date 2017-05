Designtour durchs Raabtal

Das südliche Raabtal rückt dieser Tage ins Scheinwerferlicht des "Designmonat Graz".

Noch bis 11. Mai laden Unternehmer zu einem Designparcours, der das kreative Potenzial und die Innovationskraft der Region in einem abwechslungsreichen Programm widerspiegelt.Bei Trachtenmode Hiebaum in Studenzen kann man am 11. Mai um 15.30 Uhr auf Tuchfühlung gehen und mehr über das Zusammenspiel von Farben und Formen in Schnitten und Umsetzung erfahren. Bei der Tischlerei Prödl in Kirchberg an der Raab gibt es am 11. Mai ab 17 Uhr einen "Design Battle", bei dem Designer und Kreativköpfe aus anderen Spezialgebieten und Disziplinen zum Schlagabtausch aufeinander treffen.Weitere Details zu den Events gibt es unter 0676/3312065 und margret.hausegger@cis.at