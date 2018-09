Im Alphalauf durchs Vulkanland

23.09.2018, 10:06 Uhr

Die Fehringerin Daniela Adler gibt Kurse im speziellen Mentaltraining. Das erste Seminar findet am 18. Oktober statt.

Für einen klaren Kopf

Daniela Adler aus Fehring ist normalerweise als Projektmanagerin im Leader-Team des Steirischen Vulkanlandes mit Regionalentwicklung beschäftigt. Freilich macht die berufliche Herausforderung vor den eigenen Interessen nicht Halt. Und so macht sich der Fitnessapostel – Daniela Adler praktiziert etwa Yoga mit großer Begeisterung – fit im Alphalauf.Wie im Beruf will sie auch im Sportbereich ihr Wissen und die Techniken nicht nur für sich nutzen und behalten, sondern ihre Erfahrung weitergeben. Daher macht die Fehringerin gerade eine Ausbildung zum Alphalauf-Coach. Das erste Seminar gibt Daniela Adler am 18. Oktober im Landhaus "Fühldichwohl" in Fehring.Die speziellen Techniken im Alphalauf sollen helfen, Stress abzubauen und vorzubeugen. Ziel seien ein klarer Kopf und eine mentale Ausgeglichenheit. Alphalauf sei eine einzigartige Kombination aus Bewegung und Entspannungstechniken, erklärt Adler. Mitbegründer ist Johannes Huber, Theologe und Lauftrainer aus Seiersberg.Im Speziellen das Steirische Vulkanland mit seinen Kraftplätzen sei wie geschaffen für Alphalauf-Einheiten in der Natur. Dabei zähle nicht nur die mentale Komponente. Beim Alphalauf bewege man sich in einem Pulsbereich, in dem Fettverbrennung möglich sei.

Das Seminar

3 Fragen an Daniela Adler

von Daniela Adler, und Johannes Huber• Freitag, 18. Oktober, 15 Uhr• Landhaus Fühldichwohl, Sinzingergasse 19, Fehring• Kostenbeitrag: 45 Euro, zzgl. 15 Euro Verpflegunginfo@alpha-lauf.atInfo: www.alphalauf.at ADLER: Ich wollte schon immer etwas im Gesundheitsbereich machen. "Alphalauf-Gründer" Johannes Huber hat mich letztlich dazu inspiriert.Kurz gesagt dreht es sich dabei um eine spezielle Lauftechnik, mit der man den Kopf frei bekommt und eins mit der Natur sein kann.Jeder kann laufen, das ist die Botschaft.