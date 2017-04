Chefs und Mitarbeiter ziehen in der Steiermark an einem Strang!

28.04.2017, 10:01 Uhr

Laut den Ergebnissen stufen 94 Prozent der Arbeitgeber ein gutes Miteinander im Betrieb als sehr wichtig ein. Von dieser positiven Einstellung der Unternehmer sind immerhin 64 Prozent der Mitarbeiter sehr bzw. 22 eher überzeugt. Zu den häufigsten Maßnahmen zur Förderung eines guten Klimas zählen Mitarbeiter-Events, gefolgt von einem guten Angebot an Weiterbildung bzw. Schulung. Einig zu sein scheinen sich beide Befragungsgruppen, was die Problematik am Jobmarkt betrifft. Der Löwenanteil der Befragten wünscht sich eine Senkung der Lohnnebenkosten und weniger Bürokratie.

Der Bezirk

Südoststeiermark verfügt laut Zahlen der WK (2016) über 1.833 Arbeitgeberbetriebe – führend ist die Sparte Gewerbe/Handwerk mit 749 Betrieben. Beschäftige gibt es 19.190.