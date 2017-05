Ohne Landwirte kein Tourismus

03.05.2017, 11:36 Uhr

Landwirtschaftskammer: Gäste kommen wegen schöner Landschaft.

Alljährlich im Frühjahr veranstaltet die Landwirtschaftskammer zur Bewusstseinsbildung die Woche der Landwirtschaft. Diesmal versicherten die Südoststeiermark-Vertreter die Bedeutung der Landwirtschaft für besuchenswerte Lebensräume. Kammersekretär Johann Kaufmann verdeutlichte den Wert, der dahinter steht. "Müsste die Arbeit der Bauern von Landschaftspflegern gegen Bezahlung verrichtet werden, würde das für unseren Bezirk jährlich fünf Millionen Euro bedeuten." Die Landwirtschaft sichere zudem Arbeitsplätze vor Ort und, so Barbara Gartner als Sprecherin von Urlaub am Bauernhof, für exzellente Gastgeber: "Die Gäste buchen die Familie mit."Anna Kandlbauer, in der Kammer für Urlaub am Bauernhof zuständig, attestiert den ländlichen Regionen Österreichs auf Umfragen verweisend eine große touristische Zukunft: "In Zeiten globaler Unsicherheit nimmt der Inlandsurlaub zu."Auch Kammerobmann Günther Rauch und Bezirksbäuerin Maria Matzhold ("Bäuerinnen machen Lebenskultur") sehen funktionierende Landwirtschaft als wesentliche touristische Voraussetzung.