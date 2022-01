Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Highlights der vergangenen Woche aus Tirol.

Hahnenkammrennen

Am vergangenen Wochenende stand Kitzbühel wieder ganz im Zeichen des Hahnenkammrennens. Den Sieg bei der zweiten Kitzbühel-Abfahrt holte sich am Ende der Schweizer Beat Feuz. Bester Österreich wurde Daniel Hemetsberger auf dem dritten Platz. Zweitbester Österreicher wurde Matthias Mayer. Der 31-Jährige Kärntner hatte erneut das Glück nicht auf seiner Seite. Um gerade einmal 4 Hundertstelsekunden verpasste Mayer sein zehntes Kitz-Podium und wurde wie bereits am Freitag Vierter.

Während die einen sich wagemutig den Hang runterstürzten hatten die anderen alles im Blick. Das Rote Kreuz Kitzbühel zieht nach seinem Ambulanzdienst beim Hahnenkammrennen gemeinsam mit dem Arbeitersamariterbund Tirol eine positive Bilanz. Es lief alles sehr ruhig ab, lediglich elf Versorgungen gab es während des Events.

Anders war es für die Bundespolizei: es gab vermehrt Kontrollen hinsichtlich der 2G-Regeln. Insgesamt wurden 111 Betriebe und 1.000 Personen kontrolliert. Am Ende gab es 42 Anzeigen.

Ballonfestival abgesagt

Im Tannheimer Tal im Außerfern sah man die Tage immer wieder einzelne Heißluftballons am Himmel. Das traditionelle Ballonfestival gab es aber trotzdem nicht. Die Veranstaltung fiel Corona zum Opfer. Mehrere Teams, die ihren Urlaub für dem Jänner aber schon gebucht hatten, reiste dennoch an und nützten die Gelegenheit für Ballonfahrten.

Ache und Walchsee mit etwas anderen Badegästen

In der vergangenen Woche vermissten wohl einige das Badwetter und entschlossen sich kurzerhand mit ihren PKWs einen Badeausflug zu unternehmen.

Ein 51-jähriger PKW-Lenker versenkte am Freitag, den 21. Jänner gegen 21:45 Uhr sein Fahrzeug imWalchsee bei Kufstein.Aus welchen Gründen der Lenker von der Straße abkam, ist bis dato noch nicht geklärt. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und ging schlichtweg nach Hause, wo man ihn nach längerer Suchaktion unverletzt fand. Sein Alkoholtest fiel positiv aus.

Am 23. Jänner nachts fuhr ein 29-Jähriger einen Pkw von Kitzbühel nach St. Johann. Er raste allerdings in einer Kurve in Schneematsch, verlor die Kontrolle und landete letztendlich in der Ache. Ein Alkoholtest beim Lenker verlief positiv.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien und rettete sich auf das Dach des Autos. Die Feuerwehr Kitzbühel befreite die Person über zwei Steckleitern aus der misslichen Lage.

LH Platter übt Kritik an Sperrstunde

Und leider kommen wir um das ewige Thema Corona nicht herum. Es geht um den Landeshauptmann LH Platter der am Rande einer Pressekonferenz Kritik am beibehaltenen der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung übte. Er hinterfragt, ob es Sinn macht, den Lockdown für Ungeimpfte aufrecht zu halten, wenn die Impfpflicht in Kraft tritt. Kurz darauf verkündete die Bundesregierung ein Ende des Lockdown für Ungeimpfte ab dem 31. Jänner.

Ebenfalls fordert er ein Aufheben derSperrstunden um 22 Uhr. Es würde epidemiologisch keinen Sinn machen, so LH Platter. Befürwortet wurden die Aussagen von der FPÖ Tirol.

Veranstaltungstipps



Wem nach Kunst und Kultur ist, der kann sich bis zum 5. März auf den Weg nach Wörgl machen. Mit Anna Kolodziejska und Herbert Hinteregger lädt der Verein „Am Polylog“ wiederum zu einem Dialog zweier künstlerischer Positionen in die ehemalige Drechslerei ein.

Der kommende Samstag könnte für Freunde von Südafrika interessant werden. Im Metropol Kino in Innsbruck berichtet das Paar Poettinger von ihrer 2,5-monatigen Reise in die Südafrikaregionen.

Am Dienstag können sich Kinder der 3. oder 4. Klasse in den Danceclub HipHop oder Jazzdance in Kaltenbach im Bezirk Schwaz austoben.

