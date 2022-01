KITZBÜHEL (jos). Während des Hahnenkamm-Wochenendes (21. bis 23. Jänner) wurden in Kitzbühel vermehrt Kontrollen durch die Polizei in Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen durchgeführt. Wegen der Covid-19-Bestimmungen wurden pro Renntag 1.000 Zuseher zugelassen. Für den Zutritt war "2G plus" erforderlich.

Während des gesamten Wochenendes kam zu keinen relevanten sicherheits- oder verkehrspolizeilichen Vorfällen. Es mussten lediglich zwei Diebstähle in Kitzbüheler Hotels aufgenommen werden. Zusätzlich gab es noch einige Verkehrsdelikte wie z. B. zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Lenker stark alkoholisiert waren.

111 Betriebe kontrolliert

Insgesamt waren am Hahnenkammrennen Polizeikräfte im Verkehrsdienst, im Sicherheitsdienst und im Ordnungsdienst eingeteilt. Zur Verstärkung stand die Einsatzeinheit und die neue Bereitschaftseinheit der Landespolizeidirektion Tirol im Einsatz. An den Renntagen befanden sich täglich mit den Reservekräften an die 90 Polizisten im Einsatz.

Während der Veranstaltung kam es zu keinerlei nennenswerten Vorfällen. Im Stadtgebiet war ein geringes Personenaufkommen zu verzeichnen.

Gesamtstatistik Corona-Kontrollen (Freitag bis Sonntag):

Kontrollierte Betriebe: 111

Kontrollierte Personen: ca. 1.000

Anzeigen: 42

