Kinder auf der Flucht

Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine in ihre Nachbarländer oder weiter, so auch nach Tirol. Viele Gemeinden bieten ihre Hilfe an und schaffen Unterbringungsmöglichkeiten. So auch in Hall in Tirol, dort sollen Flüchtlinge vorübergehend im ungenutzten Teil des Krankenhaues unterkommen.

In Seefeld in Tirol diskutiert man derweil, wie man die Kinder, unter den 300 in der Gemeinde untergebrachten Flüchtlingen, betreut.

Imst nahm bis jetzt 80 Vertriebene auf. Die 48 Waisen unter ihnen werden aktuell vom SOS-Kinderdorf betreut.

In jedem vierten Tiroler Gymnasium sind derzeit ebenfalls ukrainische Flüchtlingskinder in Betreuung.

Bei der Sportunion Tirol will man die Aufnahme von Vertriebenen fördern und unterstützen. Wer noch alte Kinder-Fußballschuhe übrig hat, kann diese für Nachwuchskicker aus der Ukraine spenden, so der Aufruf.

Football-Geschichte geschrieben

Tiroler Football-Geschichte haben kürzlich die Telfer Patriots geschrieben. Sie gewannen das Austrian Football League (AFL) Derby gegen die Langzeit-Favoriten Swarco Raiders aus Innsbruck.

Gleich zu Beginn des Spiels schnappten sich die Patriots die Führung und behielten sie auch die ganze Zeit über. Diese kleine Sensation gelang nicht zuletzt dank eines brillanten Quarterbacks. Obwohl der US-Amerikaner Aaron Ellis erst seit wenigen Monaten mit den Patriots arbeitet, trägt die Offensive bereits klar seine Handschrift.

Quarterback Aaron Ellis wurde nach dem Abpfiff von seinen Gefühlen übermannt.

Doch lange werden sie sich nicht ausruhen können. Bereits am kommenden Wochenende treffen die Telfs Patriots auf die Mödling Rangers.

Brand in Hatting

Dienstagnacht brach in einem Mehrparteienhaus in Hatting, ein Brandaus, der sich rasch ausbreiten konnte. Zum Glück konnte ein Nachbar den Notruf verständigen und die Feuerwehr rückte aus.

40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hatting, Inzing und Zirl brachten das Feuer unter Kontrolle.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden. Warum der Brand ausbrach, wird derzeit noch untersucht. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Hatting, Inzing und Zirl mit insgesamt 10 Einsatzfahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften, die Rettung mit 1 Fahrzeug und 3 Einsatzkräften und die Polizei.

Osterbräuche

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Ostern steht vor der Türe und damit auch gewisse Osterbräuche. Das durften kürzlich auch Zweitklassler in der Innsbrucker Markthalle lernen, denn sie waren zum Palmbuschbinden eingeladen.

Die Kinder hatten jede Menge Spaß beim Binden und beim blödeln mit dem Kameramann.

Mit etwas Unterstützung von den Blumenhändlern der Markthalle und einer Jausen-Stärkung von den HändlerInnen entstanden so wunderschöne Palmbüsche.

Freizeittipps – Hummeln, Ostern und Südstaaten-Musik

Mit Ostern fängt auch die Frühlingszeit an, in der die Hummelköniginnen aus ihrem Winterschlaf erwachen. Welche Hummelarten sich in Sträuchern tummeln, könnt ihr beim Seminar am im Institut für Botanik lernen. Der Hummelbestimmungskurs findet am 9. April in Innsbruck statt.

Auch der große Innsbrucker Ostermarkt startet dieses Wochenende und hat bis zum 18. April geöffnet. 31 Stände locken in die Altstadt und versprühen Frühlingsgefühle.

Wer gar nichts mit Ostern am Hut haben will, der kann das Wochenende aber auch für einen Ausflug nach St. Anton am Arlberg nutzen. Hier findet das kleine, aber feine Festival „New Orleans meets Snow“ statt.

