"A Cup of Humanity" - ein Projekt im Rahmen der Diplomarbeit von Sarah Horvath-Hackl, Viktoria Seidl und Michelle Lackner aus der HLW-Lipizzanerheimat.

KÖFLACH. Eine Tasse Menschlichkeit – bei diesem Projekt konnten Menschen bei einer Tasse Kaffee am letzten Wochenende im WEZ Bärnbach Gutes tun. Fair Trade-Kaffee und Orangensaft aus dem Weltladen Voitsberg wurden dabei ausgeschenkt. Die Besucher konnten sich über Caritas-Projekte informieren und für ein Projekt abstimmen. Die gesammelten Spenden von 560,10 Euro wurden von der Caritas-Regionalkoordinatorin Sabine Spari dankend entgegengenommen. Aufgrund der Abstimmung der Spender kommen diese der Caritas-Familienhilfe und dem Caritas-Schlupfhaus (Notschlafstelle für Jugendliche) in Graz zugute.