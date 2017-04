Unfälle am laufenden Band - 100 Feuerwehrleute im Dauertest

24.04.2017, 08:20 Uhr

Erstmals fand das Technical Rescue Camp für Feuerwehren in der Steiermark - in Mooskirchen - statt.



Theorie und Praxis

Ein Meilenstein in der Feuerwehr-Ausbildungsgeschichte der Steiermark. Erstmals fand ein TR-Camp mit rund 100 Teilnehmern in Mooskirchen statt. Rund 100 Teilnehmer wurden in der technischen Hilfeleistung nach bzw. bei Verkehrsunfällen ausgebildet. Kommandant ABI Josef Pirstinger und der Organisationsverantwortliche Philipp Müller konnten dank der Unterstützung von Bereichskommandant und Bgm. Engelbert Huber ein zweitägiges Camp mit acht Praxisstationen, einem umfangreichen Rahmenprogramm und einem Besuchertag abhalten.Mit sieben Wahlvorträgen und Workshops in der Volksschule bzw. in der Turnhalle wurden die Feuerwehrleute in der Theorie geschult, in acht Praxisstationen rund um das Mooskirchner Einsatzzentrum standen mehrere Fahrzeuge und hydraulische Geräte zur Verfügung. Die Verpflegung übernhamen Erwin Draxler und Josef Graschi, die Jugendkapelle Mooskirchen übernahm mit gesanglich-theatralischen Beiträgen das Rahmenprogramm. Am zweiten Tag konnten sich auch viele Besucher vom Können der Feuerwehrleute bei den Stationen überzeugen, im Stundentakt wurde gewechselt, damit alle Teilnehmer möglichst viele Erfahrungen sammeln konnten. "Mein Dank gilt allen Feuerwehrkameraden, Freunden, Familienmitgliedern und den anderen Helfern für die großartige Unterstützung", so Bgm. Huber.