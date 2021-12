Mit einem gratis Waschtag lud die "No Name" in Gleisdorf in den neuen Waschpark ein. Zur offiziellen Eröffnung beglückwünschte auch Bürgermeister Christoph Stark den Betrieb rund um Eigentümer Christian Schlager.

Bei der "No Name" in Gleisdorf hat man mit dem Umbau ein innovatives, weltweit einzigartiges Selbstbedienungswaschanlagenkonzept entwickelt, das durch den Einsatz modernster technologischer Möglichkeiten ein ganz neues Wascherlebnis ermöglicht und nur die Zeit abrechnet, die man tatsächlich benötigt. Über eine Million Euro wurden dabei in den neuen Waschpark investiert. Es gratulierten noch Wirtschaftsreferent Wolfgang Weber und Stadtmarketing GmbH-Geschäftsführer Gerwald Hierzi zu dieser Hightech & Highend – Waschanlage.

Die Neuerungen der "No Name" in Gleisdorf:

