Unübersehbar am Platz vor dem Rathaus in Gleisdorf ragt nun knapp sechs Wochen vor Weihnachten eine acht Meter hohe Tanne hervor. Dieses erstes vorweihnachtliches Zeichen haben die Mitarbeiter Wirtschaftshofes in der Gleisdorfer Innenstadt gesetzt.

Gespendet wurde der Baum von Georg und Erika Nohl aus Flöcking in der Nachbargemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf. Auch das Lichterzelt am Gleisdorfer Hauptplatz soll heuer wieder eine Einstimmung auf die Adventzeit bringen.