Gestern wurde die neu adaptierte Westeinfahrt von Weiz wieder für den Verkehr frei gegeben. Mitte Juli dieses Jahres wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Der begleitende Radweg wird dann im Frühjahr fertiggestellt.

WEIZ. Mit ein paar Wochen später als geplant ist die Verkehrsfreigabe der neuen Stadteinfahrt Weiz-West frei gegeben worden. Schuld warn unter anderem auch Lieferschwierigkeiten. Ab sofort ist es wieder möglich kommend von der Marburger Straße aus direkt auf die B72 in Richtung Graz zu gelangen. Außerdem besteht jetzt auch vom Interspar Kreisverkehr kommend, bei der Westeinfahrt direkt in die Marburger Straße stadteinwärts zu fahren.

Mittelfristig soll die Fertigstellung des Knotens Weiz-West zu einer wesentlichen Verkehrsentlastung dieses Stadtviertels sorgen!

Radbrücke am Bahnhof

Ab heute Freitag wird auch wieder die Brücke über den Bahnhof für alle Radfahrer:innen und Fußgänger:innen freigegeben. Hier wurden in den letzten Wochen Instandsetzungsarbeiten getätigt. Die Brücke führt direkt vom Bahnhof Weiz zum Innovationszentrum. Wichtig wird diese Verbindung auch in Zukunft für alle, die in den neuen Wohnungen in der Franz-Pichler Straße einziehen werden.



Die B72 wird zum Vollanschluss ausgebaut