Entscheidung gefallen - Pavillon im St. Ruprechter Park bekommt neue Farbe

Der Pavillon im Park von St. Ruprecht/Raab wurde im Jahr 1989 errichtet.

Vor ca. 20 Jahren wurde der Holzbelag zum letzten Mal saniert. Nun muss der Pavillon generalsaniert werden. Bauhofleiter Robert Bloder, der auch beim Bau dabei war erklärt: „Nachdem nun auch das Holz der Unterkonstruktion morsch geworden war, mussten wir die diese und den Belag erneuern“. Darüber hinaus ist für das Jahr 2021 auch eine Sanierung des restlichen Pavillons geplant.

Abstimmung unter den Gemeindebürgern



Die Farbauswahl für den Pavillon gestaltete sich jedoch schwierig. Daher wurde seitens der Gemeinde entschieden, dass die Bürgerinnen und Bürger von St. Ruprecht/Raab über die zukünftige Farbe entscheiden sollten. Vizebürgermeister Franz Nöhrer zeigt sich über die rege Beteiligung an der Abstimmung sehr erfreut. Vier Farben standen zur Auswahl: dunkelbraun, grün, ocker und rot. "Rund 550 Stimmen wurden abgegeben. Die Entscheidung ist schlussendlich auf „braun“gefallen, wenn auch nur sehr knapp", erklärt Nöhrer. In den nächsten Wochen werden die restlichen Arbeiten abgeschlossen, sodass der Pavillon im Sommer wieder allen St. Ruprechterinnen und St. Ruprechtern zur Verfügung steht. "Besonders bedanken möchte ich mich im Namen der Gemeinde bei dem gesamten Bauhofteam für die tolle Arbeit und auch bei Iris Bloder sowie Andrea Neumeister (Marketing Praxis, Gleisdorf) für die Unterstützung", so Nöhrer.