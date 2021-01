Mit der Eröffnung einer eigenen Kleintierordination hat sich die Weizerin Mag. Alexandra Kienreich einen Kindheitstraum erfüllt.

In ihrer Ordination in der Schillerstraße 43 in Weiz behandelt sie ab sofort Hunde, Katzen, Meerschweinchen und andere Kleintiere.

Ob zur Vorsorgeuntersuchung, Impfung, Futtermittelberatung, Chirurgie oder Kastration, hier wird allen tierischen Lieblingen geholfen.

Die Tierärztin hat sich auf Ernährungsfragen und Zahnbehandlungen von Klein- und Heimtieren spezialisiert und bietet neben Zahnreinigungen, Zahnröntgen auch Kieferchirurgie an.

Mit einer hauseigenen Apotheke und einem Labor sowie Ultraschall- und Röntgengeräten ist die Ordination für medizinische Behandlungen perfekt ausgestattet.

Terminvereinbarungen unter www.kleintierordination-weiz.at, Tel.0676/5558160.