Im gestrigen Lichtermeer haben sich in Wien rund 30.000 Menschen getroffen, um ein gemeinsames Zeichen für Hoffnung unter dem Motto "yes, we care" in einer sehr schwierigen Zeit zu setzen.

Dieses Sehnen nach Hoffnung hat schon Hildegard von Bingen vor mehr als 900 Jahren aufgegriffen und die Menschen ihrer Zeit gesamtheitlich durch die Heilkraft der Natur, die Heilkraft der Seele und die Heilkraft der Poesie und Musik unterstützt.

In Gedenken an das Wirken von Hildegard von Bingen und ihre "Symphonia" ist ein zeitgenössisches Gedicht "Hildegards Weihnacht" in 8 Versen entstanden. Es ist mit Textfragmenten aus der "Symphonia" verwoben.

Vers 6:

Kein Gold dieser Welt wiegt auf seinen Wert.

Viel Größeres als alle irdischen Schätze es begehrt. O quam clarissima preciosa est, clarissima preciosa est.

Deutscher Text: Hermine Arnold

Lateinischer Text: Hildegard von Bingen

Umsetzung in Keramik: Franziska Grabner

Hermine Arnold

