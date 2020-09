Juli bringt erstes Nächtigungsplus (+2,1%) seit Beginn der Corona-Krise. Gesamtheitlich gesehen konnte von Mai bis Juli ein Minus von 36,1 Prozent bei den Gästen und ein Minus von 30,1 Prozent bei den Nächtigungen verzeichnet werden.

Die aktuelle Hochrechnung der Landesstatistik für den steirischen Tourismus bringt zumindest für den Monat Juli eine positive Nachricht. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise konnte ein Plus bei den Nächtigungen gegenüber dem Vorjahresmonat erzielt werden. Die Zahl der Übernachtungen stieg steiermarkweit um 2,1 Prozent auf 1.597.130 (2019: 1.564.886), jene der Gäste lag mit 470.800 geringfügig unter der aus dem Juli 2019 (475.619; minus ein Prozent). Die Region Thermenland und Oststeiermark verzeichnen sogar ein Plus von über 10 Prozent.

„Das Juli-Ergebnis ist ein Hoffnungsschimmer für den heimischen Tourismus in einem außergewöhnlichen Jahr. Es zeigt auch, dass unsere Bemühungen im Werben um heimische Gäste erfolgreich waren. Diese Entwicklung darf aber keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass zahlreiche Betriebe nach wie vor mit enormen Herausforderungen konfrontiert sind und die Lage angespannt bleibt“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl über die Halbzeit in der Sommersaison.

Kurve zeigt nach oben

Insgesamt 778.865 Gästeankünfte bedeuten zur Sommer-Halbzeit (Mai-Juli) ein Minus von 36,1 Prozent, 2.486.579 Nächtigungen ein Minus von 30,1 Prozent. Nachdem die Rückmeldungen für den August größtenteils ausgesprochen positiv sind, ist davon auszugehen, dass sich die Minuskurve für die Sommerbilanz weiter abflachen wird.

Schrieb die Region Thermenland und Oststeiermark von Mai bis Juli noch ein Minus von 28 Prozent an Gästen (196.658 Gäste, -70.085) und um 28,7 Prozent weniger Nächtigungen (610.067 Übernachtungen, -246.120) – so sehen die Zahlen im Juli schon viel positiver aus. Ein Plus von 16,6 Prozent, das sind 15.549 Gäste mehr als im Vorjahresmonat (109.309 insgesamt) – und ein Plus von 10,7 Prozent (+34.725) bei den Nächtigungen, das ergibt 359.307.

„Österreichische Gäste sind heuer die Retter der Saison. Im Juli hat es bei den Inlandsgästen +23,2 Prozent bei den Ankünften und +22,9 Prozent bei den Nächtigungen gegeben“, sagt Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, zum bisherigen Sommerergebnis.