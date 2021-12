Die Biwak Notschlafstelle in Weiz war in den letzten Tagen wieder Unterschlupf für einige notbedürftige Menschen. Seit drei Jahren bietet es kurzfristig eine Unterkunft für Menschen in Notsituationen an. Sie kann aber auch als Anlaufstelle für in Not geratene Bürger:innen genützt werden, ohne zu übernachten.

WEIZ. Niemand ist davon gefeit, irgendwann einmal in eine Situation zu kommen, wo sich ein Leben von einem Tag zum anderen vollkommen verändert. Betroffen davon können alle Schichten sein. Im "Biwak" Weiz wird Erwachsenen ab 18 Jahren die Möglichkeit geboten, bei Wohnungsnot oder sozialer Ausgrenzung vorübergehend eine Basisversorgung samt Unterbringung zu bekommen.

Der Verein "Weiz-Sozial" mit Unterstützung des Sozialhilfeverbandes betreibt die Unterkunft in der Mühlgasse 16. Die einzige Notschlafstelle im Bezirk Weiz ist täglich in der Zeit von 18-9 Uhr geöffnet. Anmelden für einen Schlafplatz kann man sich täglich von 18 bis 22 Uhr vor Ort, telefonisch ab 18 Uhr unter 0664/24 66 836 bzw. Montag bis Donnerstag (9-12 Uhr) unter 0664/24 66 829 sowie per Mail an: biwak@weiz-sozial.net. In der Zeit zwischen 31. Dezember 2021 bis zum 6. Jänner 2022 bleibt die Notunterkunft wegen dringender Instandhaltungsarbeiten geschlossen.

Alternative Unterkünfte sind in dieser Zeit dann an der Anschlagtafel vor dem Haus ersichtlich.

Außerdem werden noch besonders für die Wintermonate ehrenamtliche Mitarbeiter:innen gesucht, die Samstag und Sonntag die Unterkunft betreuen und besetzten könnten.

Hier gibt es noch mehr zum BIWAK Weiz:

Ein warmes Bett für Menschen in Not

Gartenprojekt "Wurzeln schlagen" in Weiz

Die BIWAK- Notschlafstelle ist umgezogen