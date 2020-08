Eine Spendenübergabe erfolgte am 18. August durch die Fraktion der SPÖ Birkfeld an die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes Birkfeld für ihren unermüdlichen Einsatz.



Anlässlich der Gemeinderatswahlen 2020 wurden Gutscheine für diverse Birkfelder Unternehmen von der SPÖ-Birkfeld angeschafft und im Rahmen von Verlosungen bei Hausbesuchen vergeben.

Aufgrund der Coronakrise mussten die Hausbesuche vorzeitig eingestellt werden. Die SPÖ Birkfeld entschied sich die übergebliebenen Gutscheine an das Rote Kreuz Birkfeld zu übergeben.

Die Gemeinderäte Achim Königshofer und Stefan Toth der SPÖ Birkfeld überreichten jetzt den freiwilligen Helfern und Mitarbeitern des Roten Kreuzes Ortsstelle Birkfeld:

Die Restbestände der von der SPÖ gekauften Gutscheine für Gasthaus Dunst, Gasthaus Fidlschuster, Feinkost-Blumen-Cafe Bergmann, Kaffeewirtshaus Schlagers (alle Birkfeld) im Gesamtwert von 110 Euro sowie 50 Euro gesammeltes Spendengeld (anlässlich einer Gratiseis-Aktion der SPÖ Birkfeld in der Konditorei Felber und Pizzeria Betulla).