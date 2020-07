Sommerliches Einkaufsflair in der Gleisdorfer Innenstadt von 24. bis 25. Juli 2020

Am ursprünglichen TIP-Kirta Wochenende konnten die Leute durch die Gleisdorfer Innenstadt und GEZ mit tollen Aktionen einkaufen. Die Gleisdorfer Betriebe und die Gastronomie hatten zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. In der Innenstadt und im GEZ rollten die Gleisdorfer Handelsbetriebe an beiden Tagen den roten Teppich aus! Den Einkauf trugen die vielen Menschen wie bei der Einkaufsnacht bequem in der neuen Gleisdorf-Tasche in der Sommertrendfarbe Saffron nach Hause. Auch wenn der große TIP-Kirta heuer leider durch Corona ausgefallen ist, kamen Schäppchenjäger an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Überrascht wurden Sie hie und da mit kleinen Goodies und Spontankonzerten in den Geschäften.

Auch die Sommeraktion "Wir zahlen Ihre Rechnung" von der WOCHE und den Raifeisenbanken des Bezirkes und vielen teilnehmenden Betrieben läuft auf Hochtouren.