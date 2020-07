Street Art zur Verschönerung von Birkfeld

Die letzte Woche stand in Birkfeld ganz im Namen der "YES Jugendkunst Oststeiermark". Im Café Zentrale 19 stand ein Street Art and Graffiti Workshop am Programm, bei dem sich Jugendlich eine ganze Woche lang kreativ austoben und dabei Spuren in Birkfeld hinterlassen konnten. Im Rahmen des Vereines "Styrian Summer Art" wurde das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Birkfeld ermöglicht.

Von Graffitis über Wandgestaltung und Straßenkunst in Bildersprache zeigte Künstler Gernot Passath den Jugendlichen wie vielfältig und schön Straßenkunst sein kann. Der Workshop war für alle Teilnehmenden kostenlos und konnte ohne jegliche Vorkenntnisse besucht werden.