Zwei Autohändler aus der Region Gleisdorf wurden steiermarkweit und sogar österreichweit von den Kunden am Besten bewertet.

LUDERSDORF/GLEISDORF. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at haben in Österreich jene Händler ermittelt, die von den Nutzern am besten bewertet wurden. Die Kfz Hödl GmbH aus Ludersdorf gewinnt das Ranking der besten Autohäuser des Bundeslandes: Es hat bei AutoScout24 und gebrauchtwagen.at besonders viele und gute Nutzerbewertungen erhalten und sich mit 679 Bewertungen den ersten Platz in der Rangliste des Bundeslandes Steiermark erarbeitet. Aber nicht nur das, der steirische Betrieb ist auch bundesweit als Nummer Eins gelistet.

Die österreichweite Rangliste von Autoscout24.

Foto: Autoscout24.at

hochgeladen von Ulrich Gutmann

Ob Tageszulassungen, Jungwagen und Gebrauchtwagen – bei Kfz Hödl findet man nahezu jede Marke wie Audi, VW, BMW, Skoda, Mini, Opel, Renault, Mitsubishi, Mercedes, Citroen, Fiat, Ford, Mazda, Hyundai, Kia, Volvo, Toyota oder Seat. Aber auch exklusivere Wägen wie etwa Fahrzeuge von Porsche, Dodge, Ferrari, Lamborghini und viele mehr hat der Händler aus der Region Gleisdorf im Sortiment. Zusätzlich verfügt der Betrieb über eine Fachwerkstätte.

Herbert Seidl folgt dahinter

Unsere Region glänzte aber nicht nur von Platz eins, denn mit dem Unternehmen von Herbert Seidl aus Gleisdorf folgt der nächste Betrieb aus dem Bezirk Weiz am zweiten Rang.

Foto: Karl Schrotter

hochgeladen von Ulrich Gutmann

Seidl wurde von den Kunden bei 635 Bewertungen auf die Note 5,4 bewertet und wurde damit nur knapp hinter Kfz Hödl gelistet. In der österreichweiten Rangliste ist mit Drive24.at von Andreas Scherf aus Köflach am siebenten Platz nur ein weiteres Kfz-Unternehmen unten den besten 15 gelistet.

„Auch dieses Jahr wollen wir den ausgezeichneten Autohäusern herzlichst zu Ihrem Erfolg gratulieren“, sagt Alexander Vysek, neuer Head of Sales von AutoScout24 und gebrauchtwagen.at in Österreich. „Die Kunden wissen Qualität zu schätzen. Neben einer erstklassigen Onlinepräsenz der Fahrzeuge fließen auch guter Service und ständige Erreichbarkeit in die Spitzenbewertung mit ein.“

29.700 Kundenmeinungen

Auf einer Skala von einem bis fünf Sternen können Nutzer die Autohäuser in den folgenden Bereichen bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kunden angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen. AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händlerbewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-15 Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich 29.696 Kundenmeinungen auf der österreichischen Seite.

