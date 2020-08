Am Freitag, den 21.8., verteilte die „Junge Stadt Weiz“ zum zweiten Mal Gratis Eis in der Europa-Allee. Anlass war das – leider heuer zu seltene – heiße sowie perfekte Wetter. "Es freut uns, dass so viele Menschen unserer Einladungen gefolgt sind!“, so Julian Macher von der Jungen Stadt.

Insgesamt wurden rund 150 Eislutscher verschiedenster Sorten an diesem Tag hergegeben.