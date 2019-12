Die Firma Großegger bietet seit 30 Jahren Qualität und fachliche Kompetenz für Ihren Wohnraum an.



Raumgestaltung nach individuellen Wohnbedürfnissen – dafür steht die Firma Großegger. Im Mai 1989 eröffnete Wolfgang Großegger sein Geschäft in der Dr. Karl-Widdmann-Straße in Weiz. Heute beschäftigt er neun MitarbeiterInnen, die mit Fachkompetenz und großem Einsatz um die Kunden bemüht sind.

Von der Planung bis zur Verwirklichung steht das erfahrene Team mit viel Einfühlungsvermögen bei der Auswahl des optimalen Interieurs zur Verfügung: Ob Bodenbelag, Vorhang, Möbelstoff, Sonnenschutz, Tapete, Matratze oder Luft- und Wasserbett. Auch die Bodenverlegung und Renovierung alter Böden wird von den Spezialisten bei Großegger übernommen. Denn oft benötigt der bestehende Parkettboden nur einen neuen Schliff und sieht danach wieder wie neu aus. Wer auf der Suche nach dem idealen Bodenbelag ist, findet eine große Auswahl an Parkett-, Laminat-, Teppich-, Linoleum-, Kork- und Naturböden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Sonnen- und Sichtschutz für Innen- und Außenräume und ein großes Angebot an erstklassigen Vorhangstoffen, die von den Mitarbeitern entworfen und im hauseigenen Nähservice gefertigt werden. Seit 21 Jahren gibt es Luft- und Wasserbetten, die auf den optimalen Schlafkomfort getestet werden können. Aufbau und Wartung erfolgt durch das Fachpersonal.

Neu im Programm sind verschiedene Arten von Fensterfolien, wie Einbruchfolien, die den Glasbruch erschweren, Milchglasfolien, die per Fernbedienung zu klarem Glas umgeschaltet werden können oder Hitzeschutzfolien, die Hitze bis zu 96 Prozent reduzieren und Sonneneinstrahlung abschirmen.

Das Team von Großegger freut sich auf Ihren Besuch.

Kontakt:

Wohnraum Großegger

Dr.-Karl-Widdmann-Str. 4, Weiz

03172/5655, www.grossegger.at