Die Grünen luden zu einem Pressefrühstück in das Hotel Hammer in Weiz.

Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl, Franz Hauser (Weiz), Katharina Schellnegger (Gleisdorf), Stefan Urbanek (Hofstätten an der Raab), Thomas Matzer, Hermine Arnold (beide St. Ruprecht) und Helmut Römer (Sinabelkirchen) erläuterten dabei, mit welchen Zielen sie in die Gemeinderatswahlen 2020 gehen.

So etwa werden in Gleisdorf echte Veränderungen und umfassende Konzepte für eine lebenswerte Zukunft für die Bewohner angestrebt. Eine begrünte Innenstadt wo man sich trifft, einkaufen und leben kann. Die Solarhauptstadt soll ohne fossile Energiequellen (derzeit sind es noch über die Hälfte der Haushalte) auskommen.

In St. Ruprecht an der Raab soll auch das Ortszentrum gestärkt werden. Ein gesundes und zukunftssicheres Wachstum, mit erneuerbarer Energie und Umweltschutz als Wirtschaftsmotor. Auch der Hochwasserschutz ist nach wie vor Thema.

Wollsdorf soll eine radelbare Großgemeinde werden. Auch sollen Jugendbegegnungsräume und attraktive Kinderspielplätze entstehen. Auch die biologische Landwirtschaft soll mehr gefördert werden.

Hofstätten an der Raab will die Infrastruktur besser an die Bevölkerung anpassen. Auch eine transparente Gemeindepolitik wird angestrebt. Grünflächenanteile fixieren gegen Überhitzung und Bogenversiegelung.

In Weiz steht man für mehr Grünraum statt Beton. Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Stadtticket, Förderungen von Jahreskarten für Pendler) und eine transparente Gemeindepolitik mit Bürgerbeteiligung .

102 Kandidaten treten in 14 Gemeinden zur Gemeinderatswahl an. Mit Mitterdorf an der Raab, Sankt Kathrein am Offenegg und Gersdorf an der Feistritz sind drei neue Gemeinden hinzugekommen, in der man kandidiert.