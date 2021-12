Herren besiegen Liga - Giganten Graz

Die Herren der 2. Bundesliga gewinnen mit 3:2 gegen den Liga - Giganten SSV Gaudifighters Liebenau. Für die Herren ist dies der zweite Sieg in Folge. Die Damen unterliegen in einer Nervenschlacht den Damen der SSV HiB Liebenau mit 3:1.

Am Samstag, dem 11.12, mussten die Herren der 2. Bundesliga gegen die Gaudifighter der SSV HiB Liebenau an den Start. Die Truppe von Gernot Schoberer war hochmotiviert nach dem Auswärtssieg am Mittwoch. Voller Kampfgeist starteten die Jungs sehr solide und behielten im ersten Satz von Anfang an die Oberhand. Dank Bundesliga - Leihspieler Liga Julian Hiedl wurden die Grazer von den Weizer überrumpelt. Somit ging der erste Durchgang mit 25:12 an uns. Der zweite Satz startete so wie der Erste aufhörte. Nach 10 gespielten Punkte verletzte sich Außenangreifer Julian Hiedl am Knöchel und musste ausgewechselt werden. Für ihn sprang Kapitän Raphal Zamiatala ein. Nachdem Verlust von Julian brach eine wichtige Stütze weg, aber die Weizer liesen nicht locker. Trotzdem musste man sich mit 22:25 geschlagen geben. Im dritten Satz präsentierten sich die Grazer von ihrer besten Seite und zeigten den jungen Wilden, dass Erfahrung doch eine wichtige Komponente unseres Sports ist. Die Ex - Bundesliga - Spieler aus der Landeshauptstadt gewinnen den 3. Satz mit 25:14. Doch die Jonas Hierzer & Co weckten den Weizer Kampfgeist und präsentierten sich im 4. Durchgang von ihrer besten Seite. Der Satz war von Anfang an ein Spiel auf Augenhöhe, doch man konnte am Ende mit 25:22 durchsetzen. Der Entscheidungssatz wurde von Beginn an klar von unseren Jungs dominiert. Sie fighteten um jeden Punkt und baten den Grazern Parole. Am Ende feiern die Weizer mit einem 15:12 Satzgewinn und somit den zweiten Heimsieg der Saison.

Auch die Damen mussten im Anschlussspiel gegen die SSV HiB Liebenau antreten. Beide Teams kämpften von Anfang an sehr hart. Die Weizer hatten doch oft das bessere Ende und können sich bis Mitte des Satzes einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Doch die Grazerinnen liesen nicht locker und drückten am Service nocheinmal an. Zum Schluss halten jedoch die Gäste die Fahnen hoch und gewinnen mit 25:20. Gefrustet vom ersten Durchgang starteten die Damen von Carina Lechner sehr aggressiv und können von Anfang an den Satz kontrollieren. Diesen Vorsprung können sie bis zu einem 19:14 ausbauen. Doch dann starteten die Grazerinnen ihre Aufholjagd und überraschten die Weizerinnen. Unsere Damen können zum Schluss nicht den Sack zu machen und verlieren mit 23:25. Anscheinend fand unsere Trainerin in der Satzpause die richtigen Worte, denn die Mädels starteten mit 11:4 in den Satz. Da sich die Weizer Damen nicht im Angriff durchsetzen konnten, holten die Grazer Spitzensportlerinnen bis zu 14:13 auf. Diesmal behielten unsere Mädels die Nerven und gewannen die ewig langen Nervenschlachten gegen Ende des Satzes. Im vierten Durchgang drücken die Auer & Co noch einmal voll an. Sie dominieren den ganzen Satz bis in die Endphase. Leider kommen bei den Damen dann einige Unsicherheiten unter und die Gäste aus Graz nehmen 3 Punkte mit nach Hause.