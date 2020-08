Bei anfänglichem Regenwetter, aber in weiterer Folge guten und sommerlichen Bedingungen fand die heurige Gemeinde Trophy statt und erfreute sich wieder größter Beliebtheit. Auch heuer ging es wieder um die 2017 neu kreierte Wanderpokal - Trophäe und mit insgesamt 151 Golferinnen & Golfern kämpfte ein riesiges Teilnehmerfeld um den begehrten Titel des Gemeinde Siegers 2020. Schlussendlich gewann die Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, vor der Gemeinde Thannhausen und der Gemeinde Passail. Die meisten Flights konnte abermals die Gemeinde Gutenberg mit insgesamt 5 Flights (20 Spieler) vorweisen. Insgesamt waren auch heuer wieder Vertreter aus 16 verschiedenen Gemeinden mit dabei. Kulinarisch gab es vor dem Turnier ein reichhaltiges Frühstück bzw. einen Brunch, da das Turnier aufgrund der Corona - Bestimmungen mit Zeitstart durchgeführt werden musste und die Teilnehmer so von 8:00 Uhr bis 14:10 Uhr auf Tee 1 gestartet sind. Auf der Runde gab es beim Bachbier die legendäre Labestation mit dem „Postwirt Hans“ und nach dem Turnier auf der Clubterrasseflightweise ein Schnitzerl und darauffolgend die Siegerehrung. Zusätzlich gab es für alle Teilnehmer vor und nach dem Turnier auch noch Freibier.

Neben der Gemeinde – Team Wertung gab es natürlich auch wieder eine Einzelwertung, bei der unser Nachwuchstalent Valentin Wittgruber mit einer starken 71er Runde (-1) aufzeigen und somit den Brutto Sieg bei den Herren holen konnte. Rundum ein äußerst gelungenes Turnier und es gab große Begeisterung bei allen Teilnehmern.

Wir gratulieren nochmals der heurigen Siegergemeinde aus Fladnitz/T. recht herzlich.