Victoria-Maria Heider gewinnt Lipizzanerheimat Berglauf

Am 05.08.2020 fand der 5. Int. Lipizzanerheimat - Berglauf in Graden statt - Victoria-Maria Heider aus Krottendorf gewann diesen anspruchsvollen Lauf in ihrer Klasse

Sie startete für ihren Verein die Laufgemeinschaft Apfelland und gewann ihren ersten Berglauf über 4,2 km die Klasse U20 mit einer Zeit von 46:47.