In Gleisdorf wird von der Chance B eine Weiterbildungsreihe für Engagierte im Besuchsdienst angeboten.

GLEISDORF. Im Rahmen des Interreg-Projekts Co-AGE bietet die Chance B eine kostenlose Weiterbildung für freiwillig engagierte Menschen an. Das Angebot richtet sich an jene, die gerne ältere Menschen regelmäßig besuchen möchten, oder bereits in einem Besuchsdienst mitwirken.

Fünf Module zu je drei Stunden

Die Weiterbildungsreihe startet im März 2022 und wird parallel in Ebersdorf und in Gleisdorf durchgeführt. Die einzelnen Module finden abends statt und nehmen rund drei Stunden Zeit in Anspruch. In insgesamt fünf Modulen erfährt man mehr zu folgenden Themen: die Rolle als Freiwillige(r), Nähe und Distanz in der Begleitung, schwierige Gespräche führen, häufige Krankheitsbilder im Alter, Abschied nehmen vom Leben, und - was keinesfalls fehlen darf - Humor in der Begleitung. Zusätzlich umfasst das Programm zwei Supervisionseinheiten und schließt mit einem Zertifikat ab.

Infos und Anmeldung

Nähere Informationen zur Weiterbildungsreihe finden Sie auf der Webseite der Chance B im Bereich News/Veranstaltungen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich bei karin.strempfl@chanceb.at oder unter 0664/60409157.

Mehr über die Chance B:

Zusammenarbeit steht im Fokus

Eine Chance B gibt es für jeden