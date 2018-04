6. Wasserdienstlager der Tauchgruppe 5

23.04.2018, 14:05 Uhr

Der Übungsschwerpunkt galt heuer dem Nachttauchen, das Orientieren unter Wasser und die Einbindung der Schiffsführer in den Übungsbetrieb.Allgemeiner ChecktauchgangTauchübungen auf den einzelnen Plattformen (5 – 30m)Tauchgänge vom BootOrientierungstauchenAufstiegsübungenUnterwasserkommunikationNachttauchenAm Lager nahmen insgesamt 12 Einsatztaucher und 4 Schiffsführer teil. Gesamt wurden63 Tauchgänge absolviert. Die Sicherungsboote wurden von den Feuerwehren Stubenberg am See und Weiz beigestellt. Von der Feuerwehr Gleisdorf nahmen der Bereichswasserdienst-Beauftragte, Brandinspektor des Fachdienstesmit den restlichen drei Einsatztaucher daran teil.Diese zum 6. Mal abgehaltene Weiterbildungsveranstaltung wurde von allen Teilnehmern sehr gut angenommen und für das Jahr 2019 fix im Übungskalender der Tauchgruppe 5 aufgenommen.Der Dank gilt allen Organisatoren, dem OÖ-Landesfeuerwehrverband und dem Lagerleiter, der Ausbildungsstätte für die kameradschaftliche Zusammenarbeit. Besonder Dank geht an die Bereichs- und Ortskommandanten für die Unterstützung und bei allen Teilnehmern für die Kameradschaft und Disziplin während des gesamten Lagers.