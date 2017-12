Das Friedenslicht in Gleisdorf

24.12.2017, 12:28 Uhr

Das Friedenslicht, eine „Aktion von ORF, Feuerwehr- u. Rotkreuzjugend“

Zum 32. Mal wurde das Friedenslicht von einem jungen Feuerwehrmann aus Oberösterreich aus der Geburtsgrotte in Bethlehem nach Linz gebracht. Am 22. Dezember 2017 konnten Jugendliche vom Roten Kreuz und Feuerwehr dieses Licht des Friedens beim ORF Steiermark in Graz abholen und zu den Dienststellen in der gesamten Steiermark bringen. Aus Tradition brachten heuer die Feuerwehrjugend Labuch und die Rotkreuzjugend aus Gleisdorf dieses Friedenslicht für Bischofzu seinem Wohnsitz in Graz. Am 23. Dezember 2017 wurde dieses „Licht des Friedens“ an die Pfarre Gleisdorf übergeben. Pfarrer Mag.hatte in einer kleinen Feier das Licht vor der Pfarrkirche in Empfang genommen. Im Anschluss wurde es an die Teilnehmer dieser weihnachtlichen Veranstaltung von Jugendlichen weitergegeben. Unter den Anwesenden Abg. z. NR Bgm., Abschnittsbrandinspektor Ing., Orsstellenleiter vom Rotem Kreuz Gleisdorf, Feuerwehrkuratund Jugendwart der Feuerwehr Labuch. Das Friedenslicht kann auch am Heiligen Abend beim Roten Kreuz, in Kirchen und an Bahnhöfen abgeholt werden.