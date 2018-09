Gesundheitsreihe in Gleisdorf mit Jubiläumsvortrag

07.09.2018, 10:44 Uhr

Gesundheit ist ein kostbares Gut. Erst wenn sie verloren oder beeinträchtigt ist, schätzen wir meist ihren Wert. Dessen ist sich auch die Stadtgemeinde Gleisdorf bewusst und hat bereits 2008 den ersten Vortrag zu "Medizin leicht verständlich" präsentiert.

Am 18. September feierte diese Reihe im forumKloster ihr zehnjähriges Jubiläum mit dem Thema "Abnutzung der Gelenke – eine Alterserscheinung?" Insgesamt ist dies schon der 41. Gesundheitsabend in den letzten zehn Jahren. Der Eintritt ist jeweils frei."Medizin leicht verständlich ist eine Vortragsreihe, die ich 2008 als Gemeinderat gemeinsam mit dem heute ehemaligen Gemeinderat Paul Stoschitzky gegründet habe. Heute sind wir mit Gemeinderat Helmut Lackner drei Proponenten, die sich um diese Reihe kümmern", sagt Mirko Franschitz, der die Gesundheitsreihe in Gleisdorf eingeführt hat.

Kostenfreie Informationen

"Uns geht es bei dieser Reihe darum, dass wir gesicherte, wissenschaftlich fundierte und medizinisch korrekte Informationen zur Gesundheitsvorsorge über Ärzten und Experten ihres jeweiligen Fachs weitergeben wollen. Es wird leider in den sozialen Netzwerken auch viel Verunsicherung betrieben, unsere Abende sollen dem Entgegenwirken und die Bevölkerung "leicht verständlich" und gut informieren, was jeder für seine/ihre Gesundheitsvorsorge selbst tun kann, um damit auch seine/ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Unsere Vortragenden sprechen immer vollkommen kostenfrei, weil es auch den Experten ein wichtiges Anliegen ist, einfach erklärt Fakten und Wissen zur Gesundheitsvorsorge an die Bevölkerung und Patienten", ergänzt Franschitz.