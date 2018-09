"On the Road" beim Birkfelder Strasse Fest

08.09.2018, 13:33 Uhr

Nicht nur der Singer-Songwriter "Roman and the Road", war beim "Birkfelder Strasse Fest" unterwegs. Die Volksmusikanten "Strobl und Flicker" wanderten ebenso mit den Passanten zu den Betrieben während die Kinderfreunde Weiz an zwei Spielstationen Kinderaugen erstrahlen ließen.

Bei der feierlichen Neueröffnung der "" beim ehemaligen Geschäft "Bonita", wurde das neu-entworfene „Schafdirndl“, das in Zusammenarbeit mit Karina Neuhold von den Weizer Schafbauern entstand, präsentiert.Brezen und Wraps vom "" sorgten für die gesunde Jause beim flanieren - oder aber Kaffee und Kuchen für die "kleine Sünde zwischendurch". Wanderschuhe für den Herbst, trendige Handtaschen oder Bio-Fisch-Spezialitäten aus der Region - die Weizer Kaufleute luden mit vielen Angeboten ins Stadtzentrum.

Der Beginn des nächsten Bauabschnitts der Ortsdurchfahrt, die Überdachung der Wartehäuschen der Haltenstellen in der Innenstadt und das kürzlich angekündigte Großprojekt "", dessen Spatenstich bereits im Spätherbst dieses Jahres erfolgen soll, bringen wie auch das "Birkfelder Strasse Fest" die Wirtschaft der Stadt Weiz ins Rollen - so auch der innerstädtische Zug der nun (endlich) auch über die Schienen rollt.