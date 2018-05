06.05.2018, 17:17 Uhr

Eines der größten Karate Turniere Europas fand am 28.4.2018 in Zell am See statt:

Beim diesjährigen Eurocup standen 770 Sportler aus 136 Vereinen und aus 24 Nationen am Start.Vom Karateclub Gleisdorf war Philipp Vidovic angereist, um an diesem Großturnier teilzunehmen. Und diese Reise sollte sich bezahlt machen: Er erkämpfte sich im Bewerb Kumite U21 / -75 kg unter 12 Startern die Bronzemedaille.