Der Radverkehr wird in Wien weiter gefördert: Neue Radwege werden 2020 genauso errichtet wie Fahrradstraßen und fahrradfreundliche Straßen.

WIEN. Die Entlastung der Bevölkerung vom Autoverkehr ist nur ein Ziel der weiteren Förderung des Radverkehrs. Neue Radwege werden errichtet, aber auch bestehende ausgebaut, etwa in der Wagramer Straße, Am Tabor und auf einem Abschnitt der Breitenfurter Straße. Dazu wird das Radfahren gegen die Einbahn etwa in der Lindengasse und auf einem Abschnitt der Laxenburgerstraße ermöglicht. Dazu kommen noch 20 neue Fahrradstraßen und fahrradfreundliche Straßen.

Die neuen Radwege 2020:

2., Am Tabor von Nordbahnstraße bis Taborstraße: Einrichtungsradweg in Planung, Fertigstellung voraussichtlich November 2020

2., Nordbahnstraße von gegenüber Kleine Stadtgutgasse bis Taborstraße: Radweg in Bauvorbereitung, Fertigstellung voraussichtlich August 2020

7., Lindengasse von Neubaugasse bis Andreasgasse: Radfahren gegen die Einbahn, in Bauvorbereitung, Fertigstellung voraussichtlich September 2020

9., Lazarettgasse Radfahrstreifen: In Bau, Fertigsstellung voraussichtlich Juni 2020

10., Laxenburger Straße von Theodor-Steiskal-Gasse in Heuberggstättenstraße: Radfahren gegen die Einbahn, in Bauvorbereitung

12., Laskegasse: Radfahren gegen die Einbahn, in Planung

16., Possingergasse von Hasnerstraße bis Auf der Schmelz: Radfahrstreifen bergauf, in Bauvorbereitung, Fertigstellung voraussichtlich August 2020

17., Hernalser Hauptstraße von Wichtelgasse bis Wurlitzergasse: Radfahrstreifen stadteinwärts in Bauvorbereitung, Fertigstellung voraussichtlich September 2020

19., Donaukanalradweg Nußdorfer Lände 35-43: Verkehrsberuhigter Bereich, Bestandsverbesserung, in Planung

22., Wagramer Straße von Schüttaustraße bis Arbeiterstrandbadstraße: Verlegung und Verbreiterung Zweirichtungsradweg, in Bauvorbereitung, Fertigstellung voraussichtlich September 2020

23., Breitenfurter Straße von Walter-Jurmann-Gasse bis Gregorygasse: Einrichtungsradweg, in Bau

In Fahrradstraßen und fahrradfreundlichen Straßen gilt Tempo 30, in Fahrradstraßen dürfen Autos zufahren und queren. Insgesamt 20 davon werden in vielen Bezirken neu eingerichtet.

Die neuen Fahrradstraßen und fahrradfreundlichen Straßen 2020:

2., Castellezgasse-Scherzergasse

3., Helmut-Qualtinger-Gasse / Maria-Jacobi-Gasse

3., Henneberggasse

3., Hauessermannweg

3., Markhofgasse

3., Fasanplatz / Joseph-Schmidt-Platz

6., Mollardgasse von Eisvogelgasse bis Grabnergasse

9., Borschkegasse von Währinger Gürtel bis Lazarettgasse

9., Boltzmanngasse von Währinger Straße bis Alserbachstraße

9., Boltzmanngasse von Alserbachstraße bis ONr. 18

9., Währinger Gürtel Nebenfahrbahn ggü AKH

10., Ettenreichgasse zwischen Dieselgasse und Troststraße

11., Am Kanal von ONr. 15 bis ONr. 25

11., Am Kanal von Geystraße bis Lorystraße

11., Am Kanal von Geiselbergstraße bis Zehetbauergasse

13., 14., Hofjägergasse von Mühlbergstraße bis ONr.8

14., Goldschlagstraße von Ameisgasse bis Amortgasse

14., Bahnstraße zwischen Hamerlinggasse und ONr. 2

14.,15., Goldschlagstraße von Amortgasse bis Sturzgasse

19., Döblinger Gürtel von ONr. 2 bis ONr. 10

22., Alte Straße

Alle Infos zu den Radverkehr-Bauprojekten der Stadt gibt es auf auf www.fahrradwien.at