Blendend informiert fühlt man sich bei den Profis der Sektion Foto der Naturfreunde Bruck an der Mur, die einander mit „Berg frei und gut Licht“ beste Bedingungen für gelungene Aufnahmen wünschen.

Es ist ein Besuch der besonderen Art im Klubraum in der Liechtensteinstraße 8 (hinter der städtischen Musikschule), fast wie eine Zeitreise. Hier trifft man auf richtige Experten und Tüftler, bekommt einen Einblick in die Geschichte der Fotografie und deren Equipment sowie Tipps für das beste Bild via Smartphone oder Drohne.

Im Gespräch mit dem Leiter der Sektion Foto, Norbert Mandl und seinem langjährigen Fotofreund Herbert Moderer, zeigt sich sofort, die Fotografie ist eine Lebenseinstellung und Hingabe zur Kunst und der richtigen Perspektive. „Wir pflegen die bildmäßige Fotografie mit künstlerischem Hintergrund. Wer ernsthaft daran interessiert ist, hier etwas zu lernen, dem übermitteln wir mit Freude unser Wissen.“, sagt Norbert Mandl. Dabei geht es um keinen Wettbewerb, kein gut oder schlecht.

Das kreative Denken, das um-die-Ecke-Denken ist das Spannende an einem guten Foto. So entsteht das wahre Bild bereits im Kopf, und die Kamera mit all ihren Funktionen soll es bestmöglich so umsetzen. „Was denke ich mir und was kann ich umsetzen?“, ergänzt Helmut Moderer, Mitglied im Fotoclub seit 1975. Hier trennt sich die ‚analoge‘ von der digitalen Fotografie. „Die digitale Kamera oder das Handy sieht nicht, was du siehst, sondern was auf den Chip programmiert wurde.“ Moderer zeigt ein Bild, wo er sich ganz ‚analog‘ mit Belichtungszeit und bewusster Unschärfe befasst hat.

„50 shades of grey“, eine digitale Kamera errechnet bei den automatischen Einstellungen einen Mittelwert, so würde eine schwarze oder weiße Fläche in diversen Grautönen erscheinen. Sobald man mit AV oder TV in der Teilautomatik der Digitalkamera unterwegs ist, oder im Modus M bei 100% manueller Einstellung (gilt für Canon-Kameras), kann man das gewünschte Schwarz-Weiß Ergebnis erzielen. Dieses und viele weitere Erkenntnisse birgt ein Fachgespräch mit den Hobby-Fotografen.

Derzeit bereitet man sich auf den Landesfotowettbewerb unter dem Titel „Spuren des Lebens“ vor. Noch unveröffentlichte Bilder werden dazu auf der Galerieschiene und an der Präsentationswand im Raum aufgereiht und besprochen. „Der Betrachter soll die Gedanken des Erschaffers erkennen.“, das macht laut Mandl die Fotografie so spannend. „Es beginnt mit dem Fotografieren, geht weiter mit der Ver- oder Bearbeitung, und danach braucht es den Mut, das Bild auch auszustellen.“

Die Lockdowns wurden genutzt, um den Raum zu renovieren und freundlich zu gestalten. Auch eine große Leinwand samt Beamer gibt es. Im Nebenraum ist eine Dunkelkammer, wo nach ‚analoger‘ Fotografie entwickelt und mit einigen Bild-Parametern gespielt werden kann. Ausgedruckt werden die Werke bei Fotograf Meieregger in Bruck. „Da kann man sich sein eigenes, großes Bild für zuhause erschaffen und auf eine Leinwand spannen lassen.“

Die Fotogruppe ist natürlich nicht nur vor Ort im Klubraum zugegen, sondern vor allem dort, wo es Motive gibt. Als Teilgruppe der Naturfreunde ist man vortrefflich in der Natur und in der Welt der Freizeitgestaltung unterwegs. Es werden Ausflüge und wiederkehrende Ausstellungen organisiert. Österreichweit vernetzt man sich auch mit anderen Fotosektionen und selbst in Nachbarländer gab es bereits thematische Foto-Reisen.

Wie viele andere Vereine ist man auch hier im Generationenwechsel befindlich und würde sich über neue Mitglieder und Interessierte freuen. Der erste Schritt ist gratis zu schnuppern. Die Herren nehmen sich gerne Zeit um sich ausführlich zu Ideen, Problemen und Fragen rund um die Fotografie auszutauschen. Ob man das Smartphone oder die Spiegelreflex zum Treffen mitnimmt, ist dabei nebensächlich. „Mitlieder sollen den Wunsch haben, ernsthaft dazuzulernen und idealerweise bereits den Blick für die Geschichte vor der Linse mitbringen“.

Für Kinder und Jugendliche öffnet der Klubraum wieder im Rahmen des Brucker Ferienpasses am Freitag, den 15.07, Anmeldeschluss ist der 08.07.2022. Die 12 Clubmitglieder treffen sich jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, um ihre Leidenschaft zu pflegen und fachkritisch zu diskutieren.

„Wir haben unsere Erfüllung in der Fotografie gefunden. Somit möchten wir auch jenen Pionieren der Gruppe danken, die über Jahrzehnte einen wertvollen Beitrag zum Schaffen der Gruppe geleistet haben. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Fritz Eichelberger, der mit seinem Können viele Projekte umgesetzt und zahlreiche Ehrungen für sein Wirken erhalten hat. „Beim 70-jährigen Bestehen der Sektion Foto wird es kommendes Jahr wieder eine Ausstellung im Rathaushof der Stadt Bruck geben. Dort wollen wir auch unseren ehemaligen bildhaft einen Platz einräumen.“, rundet Mandl das Interview ab.

Tips für Interessierte:

Spiegelreflex Vollautomatik (M): Belichtungszeit und Blende werden eingestellt

Teilautomatik AV: Blendenautomatik, Belichtung wird eigestellt

Teilautomatik TV: Zeitautomatik, Blende wird eingestellt

Was früher das Negativ war, ist jetzt die Dateigröße in MB

Die Kamera hat keine Blende, aber es gibt Apps für den Fokus, so kann die Schärfe auf Teile des Bildes oder das gesamte Bild reguliert werden

Der Experte verwendet die Apps "Snapsee, Luxmeter, ProCamera, ProCam, Darkr und PS Express

Aktivitäten des Fotoclubs im Überblick: