Jetzt ist es fix: Voestalpine baut neues Edelstahlwerk in Kapfenberg

27.09.2017, 13:27 Uhr

Aufsichtsrat und Vorstand der Voestalpine haben entschieden: Das digitale Stahlwerk der Voestalpine wird in Kapfenberg gebaut – Auftragsvolumen: 350 Millionen Euro. Zukunft von 3000 Arbeitsplätzen gesichert.

Nach mehr als zweijähriger Planungsphase wurde heute in der Aufsichtsratssitzung der Voestalpine AG die finale Standortentscheidung getroffen:der Welt zur Belieferung anspruchsvollster Kundensegmente wird mit einem Investitionsaufwand von 330 bis 350 Millionen Euround ersetzt damit ab 2021 die bestehende Anlage.Mit dieser Großinvestition, die die Basis für dieist, setzt die "High Performance Metals Division" des Voestalpine-Konzerns wie es in einer Aussendung heißt "einen technologischen Meilenstein in der Herstellung zukunftsweisender Hochleistungsstähle für die internationale Luftfahrt-, Automobil- sowie Öl- & Gasindustrie".Noch Ende dieses Jahres wird mit den baulichen Vorbereitungen für das Investment direkt neben dem bisherigen Werksgelände begonnen. Der Spatenstich erfolgt 2018,und damit das derzeitige Böhler-Edelstahlwerk in Kapfenberg ablösen.

"Es ist kein Zufall"

140 Millionen Euro für Leoben Donawitz

„Die Entscheidung, die Anlage mit einemin einem Hochkostenland wie Österreich zu errichten, war alles andere als einfach. Den entscheidenden Ausschlag haben dabei die Menschen gegeben: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr profundes Wissen und ihre Einsatzbereitschaft wiegen letztlich stärker als alle kritischen Aspekte“, so Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der Voestalpine AG.Mit ausschlaggebend für die Standortentscheidung zugunsten Kapfenbergs waren letztlich auch das hervorragende Forschungsumfeld im Bereich der Metallurgie, die vorhandene Infrastruktur sowie die Nähe zu wichtigen Kunden."Uns fällt ein Riesenstein vom Herzen. Wir haben bereits seit Monaten viel Energie und Geld in Vorleistungen gesteckt. Unsere Hausaufgaben haben wir erledigt. Die Verfahren, für die wir zuständig sind, haben wir in Rekordzeit abgewickelt. Bis hinauf zum Bundeskanzler waren alle involviert. Es ist kein Zufall, dass sich Weltmarktführer ausgerechnet in Kapfenberg niederlassen", erklärte der, in einer ersten Stellungnahme.Und Kratzer weiter: "Diese Investition ist eine elementare Entscheidung für die gesamte Obersteiermark. Wir haben hier auch aufgrund der Ausbildungsstätten FH Joanneum und HTL die hochqualifiziertesten Arbeitskräfte – und genau darauf zielt Industrie 4.0 ab."Die Voestalpine verankert sich nicht nur in Kapfenberg, auch in Leoben wird eifrig investiert. Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Hightech-Drahtwalzwerkes am Sitz der Metal Engineering Division in Leoben-Donawitz baut die Voestalpine ihre international führende Position im Bereich Qualitätsdraht weiter aus. Die vollautomatisierte Anlage – Gesamtinvestitionsvolumen 140 Millionen Euro –"Mit dem neuen Drahtwalzwerk in Donawitz, das uneingeschränkt Industrie-4.0-Standards entspricht, setzen wir weltweit neue Maßstäbe hinsichtlich moderner industrieller Fertigungsprozesse“, betonte Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der Voestalpine AG.