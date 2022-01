In Wien wurden am Sonntag, 23. Jänner, 4.857 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell gibt es mehr als 71.000 aktive Corona-Fälle in der Bundeshauptstadt.

WIEN. Von Samstag, 22. Jänner, auf Sonntag, 23. Jänner, wurden in Wien 4.857 Neuinfektionen gemeldet. Mit Stand Sonntag sind in Wien seit Beginn der Pandemie 329.438 positive Testungen bestätigt. 255.438 Personen sind genesen.

Mehr als 71.000 aktive Corona-Fälle

Aktuell gibt es 71.156 aktive Corona-Fälle in der Bundeshauptstadt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.844, drei Personen sind zuletzt verstorben.

Die am 23. Jänner in Wien gemeldeten Befunde beinhalten:

9.162 Befunde von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat insgesamt 13.964 Anrufe entgegengenommen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Wien aktuell bei 2.305,8. Die Bundeshauptstadt liegt damit im Ländervergleich hinter Tirol (2.604,0) und Salzburg (2.558,7) auf dem dritten Platz.

