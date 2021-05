Lange mussten Fans und Veranstalter zittern, aber jetzt ist es fix: Das Frequency-Festival findet heuer statt. Mit dabei: RAF Camora, Bilderbuch, Loredana sowie Jugo Jürgens.

ÖSTERREICH. 2020 musste das Frequency-Festival aufgrund der Corona-Pandemie eine Pause einlegen und konnte erstmals nicht stattfinden, doch in diesem Sommer ist es wieder soweit: Von 18. bis 21. August wird in St. Pölten wieder gerockt, die Lockerungen – wie heute von der Regierung verkündet - machen es möglich. "Unglaublich aber wahr: Das #FQ21 lebt, und wie es lebt! DANKE für die sehr positive und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Wochen an alle Beteiligten! Uns fällt ein ganzer Felsbrocken vom Herzen, und wir werden uns nun an die Vorbereitung und Umsetzung des FREQUENCY 2021 machen.Heute ist irgendwie ein Feiertag! Danke an alle!", postet der Veranstalter auf der Instagram-Page.

Für Festival-Fans gilt die 3-G-Regel



Doch auf Sicherheit wird höchster Wert gelegt: Die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) gilt also für Besucher des Festivals. "Um dafür zu sorgen, dass diese positiven Prognosen der Politik so bleiben, ist eine möglichst hohe Durchimpfungsrate und Teststrategie natürlich weiterhin unumgänglich."

Line-Up: RAF Camora, Bilderbuch



Das Line-Up lässt das herz zahlreicher Fans höher schlagen, hier eine Auswahl:

Am Donnerstag, 19. August spielen u.a.:

Marshmello

Raf Camora

Monez MC

Afrojack

Am Freitag, 20. August spielen u.a.:

Daddy Jankee

Future

Vini Vici

Ferdinand and Left Boy

Am Samstag, 21. August spielen: u.a.:

Bilderbuch

Martin Garrix

Timmy Trumpet

Loredana

Konzerte im Herbst fix



"Die meisten großen Namen haben wir wieder bestätigen können", so Frequency-Veranstalter Harry Jenner. Er meint, dass 80 bis 90 Prozent des derzeit vorgesehenen Programms halten werden. Und er hat weitere gute Nachrichten: Denn alle geplanten Konzerte von Barracuda Music werden wie geplanten im Herbst- und Winter stattfinden können.

