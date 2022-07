Wieder wurden Teile Österreichs von schweren Unwettern erfasst. Diesmal traf es die Hauptstadt sowie große Teile Niederösterreichs.

ÖSTERREICH. In Niederösterreich musste die Feuerwehr 150 Mal ausrücken. Beinahe 2.000 Feuerwehrleute waren ab dem späten Nachmittag im Einsatz. Franz Resperger vom Landeskommando in Tulln berichtete von heftigen Sturmböen ebenso wie von intensiven Regenfällen.

Die Äste wurden zersägt

Foto: FF Baden Weikersdorf

hochgeladen von Mag. Maria Jelenko-Benedikt

Der Landhaustunnel in St. Pölten musste von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Auch die FF Baden Weikersdorf war zweimal im Einsatz, um abgebrochene Äste von Autos zu entfernen.

In Wien-Floridsdorf wehte der Sturm am Freitagabend am Hoßplatz Äste auf die Oberleitung der Straßenbahn.

Unwetter über Nacht abgezogen

Am Samstag dominiert verbreitet der Sonnenschein und es bleibt überall trocken. Heiß wird es vor allem im Süden, wo die Temperaturen mit 24 bis 31 Grad am höchsten sind. Im Osten kann man bei Höchstwerte knapp unterhalb der 30-Grad-Marke vorübergehend wieder gut durchlüften.

Mehr:

Wieder Gewitterwarnungen am Freitagabend

Blitzreichster Tag im blitzreichsten Juni des Jahrzehnts

Großangelegte Hilfsaktion im Katastrophengebiet

Kanzler im Krisengebiet - Fahrplan für Straßenöffnungen

Zum Teil schwere Verwüstungen in Freistadt