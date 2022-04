Vor dem Karawankentunnel auf slowenischer Seite staut es sich. Grund ist der Rückreiseverkehr nach den Osterferien.



JESENICE. Alle Jahre wieder ist der Karawankentunnel das berühmte Nadelöhr. Zumindest bis die zweite Röhre fertig ist. Am Ostermontag setzte ein relativ starker Rückreiseverkehr nach Österreich ein. Gegen 15.30 Uhr meldete die slowenische Autobanbehörde fünf Kilometer Stau bei der Einreise nach Kärnten. Die Asfinag gibt die Wartezeit auf slowenischer Seite mit "größer als eine Stunde an". Keine Wartezeiten sind derweil am Loiblpass ersichtlich, der damit eine mögliche Ausweichroute darstellt.