Der „Eisbär“ in Favoriten war eines der bekanntesten Wandbilder Wiens. Nun hat der Street-Art-Künstler Nychos sein eigenes Werk übermalt und ein neues gesprayt.

Die Farbe war durch die Sonne bereits ausgeblichen. Für den international erfolgreichen Sprayer war es höchste Zeit, etwas Neues in Wien zu malen. Das neue Werk „Love, Life and Death“ zeigt einen Engel, darunter ein „transluzentes“ Paar, erklärt Nychos, und unten „chillt der Tod und ist megagelangweilt“. Es soll eine Hommage an den Jugendstil sein und an die Plakate des tschechischen Künstlers Alfons Mucha erinnern.

Wien sei – was Street-Art betrifft – zwar nicht verschlafen, aber die Stadt könnte „schon wacher sein“, so Nychos. Das Organisieren von Wandflächen zum Besprühen werde einem durch Hürden nicht besonders leicht gemacht.

„Ich hoffe, dass dieses Bild mehr Aufsehen erregt, dass wir in Zukunft mehr Wände machen können. Meine Firma in der Gumpendorfer Straße kümmert sich genau um sowas. Uns ist aufgefallen, dass wir die meisten Sachen noch immer im Ausland machen – und würden viel lieber mehr in Wien malen.“