Nach langen Spekulationen ist es jetzt fix: Der Wiener und Ex-Bayern München-Spieler David Alaba (28) wechselt zu Real Madrid. Laut Meldungen hat er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.



ÖSTERREICH. Aktuell ist Alaba mit dem aktuellen ÖFB-Kader zur Vorbereitung mit Österreichs Nationalspieler und Trainer Franco Foda auf Trainingslager in Bad Tazmannsdorf. Doch statt nach München, wo der Jung-Papa mit seiner Lebenspartnerin bis dato wohnte, wird er wohl kaum zurückwechseln. Denn das junge Paar wird nach Madrid (Spanien) ziehen, Häuser wurden bereits besichtigt. Grund: David Alaba hat bei Real Madrid einen lukrativen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Bei den „Königlichen“ soll er pro Jahr 12,5 Millionen Euro netto verdienen.

13 Jahre bei den Bayern



Alabas hatte zuvor 13 Jahre lang für den deutschen Meister Bayern München gekickt. Doch die Rekordmeister hatte sich mit Alaba nicht auf eine Verlängerung einigen können. Bei Real wartet ein neuer Trainer auf Alaba. Denn am Donnerstag hatte der Klub den Rücktritt von Trainer Zinedine Zidane bekannt gegeben. Wer die Mannschaft in der kommenden Spielzeit trainiert, steht noch nicht fest.

EM Kick-off



Bei der Europameisterschaft kickt Alaba aber erstmals für Österreich: In der Gruppe C kämpft er mit dem ÖFB-Team gegen Nordmazedonien (13. Juni), die Niederlande (17. Juni) und die Ukraine (21. Juni) um den Einzug in die K.o.-Runde.

Linksfuß holte neun Meisterschaften



Der geborene Wiener, der erstmals seine Fußballschuhe beim Fußballverein SV Aspern schnürte, spielte seit 2008 erst bei der Jugend und ab 2010, mit einer Saison Unterbrechung als Leihspieler bei Hoffenheim, in der Kampfmannschaft von Bayern München. Er gewann mit dem deutschen Rekordmeister nicht weniger als 26 Titel. Der Linksfuß holte mit seinem Club neun deutsche Meisterschaften, kein Spieler in der Geschichte hat mehr geholt. Dazu kamen bisher unter anderem sechs DFB-Pokal-Siege und natürlich die beiden Champions-League-Triumphe 2013 und 2020.

Privat ist Alaba vor über einem Jahr Vater eines Sohnes geworden, seine Partnerin ist Shalimar Heppner, der Tochter von Starkoch Frank Heppner.

