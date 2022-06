Spätestens seit der erfolgreichen Teilnahme bei der letzten Frauen-Europameisterschaft 2017 erfreut sich der österreichische Frauen-Fußball großer Beliebtheit und zahlreicher Fans. Auch diesmal hat sich das österreichische Frauenfußballteam wieder erfolgreich für die EM qualifiziert. Alles Infos zur Frauen Fußball EM 2022.

ÖSTERREICH. Die Frauen Fußball EM findet vom 6. bis 31. Juli 2022 in England statt. Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft findet am 6. Juli im Old Trafford Stadion in Manchester zwischen Gastgeber England und Österreich statt. Die Tickets für das Spiel sind bereits ausverkauft, ebenso wie die für das Finale am 30. Juli im traditionsreichen Wembley Stadium in London.

Vor allem in England ist das Interesse an dem Turnier sehr groß. Die Spiele finden in Manchester, Milton Keynes, Southampton, Brighton, London, Sheffield, Rotherham und Wigan statt. 2017 konnten sich die Frauen gleich bei der ersten Teilnahme an einer EM bis ins Halbfinale spielen.

EURO 2022: Die Gruppen im Überblick

Insgesamt nehmen 16 Nationen an dem Turnier teil, die in vier Gruppen aufgeteilt sind. Die beiden jeweils besten Mannschaften pro Gruppe ziehen dann ins Viertelfinale ein, ab dem dann die K.o.-Phase beginnt. Anschließend folgen die beiden Halbfinals und das große Finale in London.

Gruppe A: England, Österreich, Norwegen, Nordirland

Gruppe B: Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Schweden, Schweiz, Portugal

Gruppe D: Frankreich, Italien, Belgien, Island

Interesse "hart erarbeitet"

Teamchefin Irene Fuhrmann:

„Wir haben uns die mediale Aufmerksamkeit immer wieder aufs Neue mit Top-Leistungen hart erarbeiten müssen. Gemeinsam hoffen wir, in Zukunft noch mehr Mädchen für den Fußballsport zu begeistern."

Kapitänin Viktoria Schnaderbeck:

„Wir setzen in England alles daran, erfolgreich zu sein und uns und dem Publikum denkwürdige Stunden zu bereiten.“ Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck holte bereits zweimal den deutschen Meistertitel und einmal den Cup.

hochgeladen von Michael Strini

ORF überträgt live

Erstmals wird ein Fußballturnier der Frauen mit allen Spielen (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) komplett und live in ORF 1 ausgestrahlt. Das EM-Highlight aus heimischer Sicht findet dabei gleich beim Eröffnungsspiel statt, wenn Österreich im legendären Old-Trafford-Stadion vor 74.000 Fans auf Gastgeber England trifft.

ORF 1 überträgt nicht nur alle 31 Spiele der EURO live (nur die vier Parallelspiele werden in ORF SPORT + gezeigt), sondern bietet eine flächendeckende Turnier-Berichterstattung, die in der Gruppenphase zwei Spiele pro Tag umfasst und meist von ca. 17.30 bis ca. 23.15 Uhr dauert.

Ab 6. Juli ist das „FM4 EM-Quartier“ in der Ottakringer Brauerei geöffnet. Das große Open-Air-Public-Viewing-Areal liefert bei freiem Eintritt den Schauplatz für Reportagen und Interviews mit Fans sowie Expertinnen und Experten, die das FM4-Programm zur EURO-Zone machen.

Was traust du dem Frauen-Nationalteam bei der Euro 2022 zu?

ORF-Sport-Team bei EURO 22: Erstmals mit drei Expertinnen

Drei Herren und eine Dame werden die EM-Spiele kommentieren: Anna-Theresa Lallitsch, Michael Roscher, Toni Oberndorfer und Erwin Hujecek. Durch das EM-Studio führen bzw. als Interviewer/Reporter im Bild sind alternierend Kristina Inhof, Karoline Rath-Zobernig, Alina Zellhofer und Roland Hönig.

Bis zu 1,3 Millionen Reichweite bei der Euro 2017

Es war ein echtes TV-Sommermärchen und ein wichtiger Schritt für den Frauen-Fußball in Österreich: Insgesamt 3,907 Millionen Fußballfans (weitestes Seherkreis), das entspricht 52 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, ließen sich bei der EURO 2017 in den Niederlanden die insgesamt 25 Live-Spiele (davon alle Spiele der Österreicherinnen in ORF 1) nicht entgehen.

Den Topwert erreichte dabei das Elfmeterschießen im Semifinale Österreich – Dänemark am 3. August mit bis zu 1,350 Millionen (Reichweitenspitze) Zuseherinnen und Zusehern. Im Durchschnitt sahen 1,192 Millionen den Elfer-Krimi. Jenes im Viertelfinale gegen Spanien am 30. Juli lag mit 1,212 Millionen noch darüber. Auf Platz drei im Reichweitenranking: das Gruppenspiel Island – Österreich am 26. Juli mit bis zu 1,010 Millionen Fußballfans im ORF. Allesamt Rekorde für Frauen-Fußball-Übertragungen im ORF.

Der aktuelle ÖFB-Kader

TOR: EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Granadilla Tenerife/ESP/0), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/76)

ABWEHR: DEGEN Celina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/2/1 Tor), GEORGIEVA Marina (SC Sand/GER/10/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/82/10), HORVAT Sabrina (1. FC Köln/GER/1/0), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/88/2), NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/28/3), SCHIECHTL Katharina (SV Werder Bremen/GER/59/7), SCHNADERBECK Viktoria (Tottenham Hotspur/ENG/79/2), WENNINGER Carina (FC Bayern München/GER/114/6), WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/20/1)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/52/8), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/90/16), HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/17/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/15/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/6/1), TRIENDL Lena (SC Sand/GER/0/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/93/12)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/77/42), ENZINGER Stefanie (spusu SKN St. Pölten/27/6), MAKAS Lisa-Marie (FK Austria Wien/68/19), WIENERROITHER Katja (Grasshopper Club Zürich/SUI/9/2)

Auf Abruf: Livia BRUNMAIR (First Vienna FC 1894/0/0), FELIX Lara (SoccerCoin USV Neulengbach/1/0), FUCHS Lainie (First Vienna FC 1894/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), HAMIDOVIC Adina (spusu SKN St. Pölten/0), KRAMMER Kristin (SoccerCoin USV Neulengbach/1), LEITNER Annelie (Zaragoza CFF/ESP/1/0), MAGERL Julia (SK Sturm Graz/2/1), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), PAL Jasmin (SC Sand/GER/2), PFANNER Patricia (SoccerCoin USV Neulengbach/0/0), PINTHER Viktoria (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/28/1)

Mehr zum Thema:

Frauen-Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf mit Fokus auf EM

Frauen-Nationalteam mit 1:2 gegen Dänemark

ORF und ServusTV übertragen Fußball-WM und Euro 2024

Frauenfussball in Österreich: 10 Fragen an Viktoria Schnaderbeck