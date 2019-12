Alle Jahre wieder zeigen die Pensionierten und Aktiven Eisenbahner des GEMEC was sie haben .

Im Dezember gab es schon einige Ausstellungstage um die wunderbar gestaltete Modellbahn zu besichtigen .

Ein letzter Termin , der 6. Jänner , steht noch an um die Miniaturwelt rund um Semmering und co zu bestaunen.

Von 10-17:00 öffnen sich die Kellertüren in der Waagner Biro-Straße /8020 Graz .

Ganz entspannt mit den Zügen der Graz Köflacher Eisenbahn erreicht man den Grazer Hauptbahnhof von dem es nur wenige Meter durch den nördlichen Bahnsteigtunnel sind .

Weiter Info´s auf der Homepage des Verein´s .

Eine Reise für "Groß und Klein" Wert ;-)