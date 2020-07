Agrarkreistour der Landjugend ist gestartet

Auch zu Zeiten der Coronakrise findet die Landjugend im Bezirk Deutschlandsberg gute Möglichkeiten, die erste Agrarkreistour in dieser Saison durchzuführen.

SCHWANBERG. Die Landjugend Bezirk Deutschlandsberg startete fruchtig in den heurigen Agrarsommer.

44 interessierte Landjugendliche aus dem Bezirk Deutschlandsberg waren nämlich zu Besuch beim Familienbetrieb Obsthof Sackl in Schwanberg. Die Teilnehmer haben mit den Fragen nicht gespart und dadurch sind sie fast schon richtige Profis geworden auf jenem Spezialgebiet rund um den Apfel.



"Ein herzliches Dankeschön gilt der Familie Sackl für die tolle Führung, die Einblicke in den Familienbetrieb und den geschmackvollen Abschluss", sind sich die Landjugendlichen einig.

Das war die Klausur im Corona-Modus:

Klausur der Landjugend Deutschlandsberg