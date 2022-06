Auf ein reges Vereinsleben kann der Alt-Opel-Stammtisch Steiermark verweisen. „Zwei Mal im Jahr treffen wir uns im Gasthof Niggas“, verriet Stammtischleiter Werner Pirker, dass die vier jährlichen Genusstouren zu einer ständigen Einrichtung geworden sind. Im heurigen Jahr ist zusätzlich der Alpenurlaub am Kaltschacher See in Kärnten dazugekommen.

Drei-Tages-Programm

Alle zwei Jahre – und damit sind wir beim Event am vergangenen Wochenende – organisiert der Stammtisch die Vulkanlandfahrt. Am Freitag führte die Ausfahrt nach Bad Radkersburg, wo nach einer Führung durch das Haus Baden, Sauna und Geselligkeit angesagt waren. Station nahm die motorisierte Runde im Buschenschank Hoamathaus. Tag 2 führte die Anhänger von Opel-Erzeugnissen nach Stainz. Vulkanland trifft Schilcherland tauften Werner Pirker und sein Vize Reinhard Wachtler das Unternehmen, das neben der Autoschau auf den Mochart-Gründen im Gewerbepark mit einer Flascherlzugfahrt verbunden war. Der Sonntag im Hoamathaus bildete schließlich den Ausklang der diesjährigen Ausfahrt, für die Werner Pirker den Gemeinden Bad Radkersburg und Stainz für ihre finanzielle Mithilfe sehr dankbar ist.

Anmeldungen 2024 möglich

Die internationale Interessensgemeinschaft – so etwas wie das Headquarter – wurde 1972 gegründet. Die Stufe darunter nennt sich Stammtische, der Stammtisch Steiermark wurde als fünfter in Österreich 2009 ins Leben gerufen. Die nächste Vulkanlandfahrt findet vom 21.-23.6.2024 statt. Anmeldungen können unter operadilo@aon.at bereits jetzt abgegeben werden.